 رئيس وزراء سلوفاكيا: مستعد للاستقالة من أجل تسوية الخلافات حول لقاح سبوتنيك v - بوابة الشروق
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رئيس وزراء سلوفاكيا: مستعد للاستقالة من أجل تسوية الخلافات حول لقاح سبوتنيك v

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 10:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 10:18 ص

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش، اليوم الاثنين، عن استعداده للاستقالة من أجل تسوية خلافات في وجهات النظر داخل الحكومة، كانت قد برزت بسبب موقفه الداعم للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

 

وقال ماتوفيتش في تصريحات - نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "من أجل تسوية الوضع المستجد، أنا مستعد لترك منصب رئيس الوزراء والعمل في الحكومة كأحد أعضائها".

 

ووضع ماتوفيتش في نفس الوقت شرطًا للأحزاب الليبرالية التي تسعى إلى استقالته يتمثل في إخراج وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك من الحكومة، وإقالة كل من وزيرة العدل ماريا كوليكوفا، ورئيسة اللجنة البرلمانية للصحة يانكا بيتو تيغانيكوفا، ونائب رئيس البرلمان جوراج زيليغا.

 

وكان قد أعلن في وقت سابق أن الاختبارات المعملية للقاح "سبوتنيك V" الروسي في سلوفاكيا - والتي أصدرت وزارة الصحة الوطنية تصريحا باستخدامه في البلاد من دون تسجيل مسبق في الاتحاد الأوروبي - مرت بنجاح.

 


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