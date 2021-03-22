 أمريكا تدين الهجمات على السعودية وتجدد التزامها بدعم الدفاع عن المملكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تدين الهجمات على السعودية وتجدد التزامها بدعم الدفاع عن المملكة

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 5:52 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 5:52 م

نددت الولايات المتحدة اليوم الاثنين بالهجمات على السعودية من جانب جماعات متحالفة مع إيران وجددت التزامها بدعم الدفاع عن السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الاثنين حول الوضع في اليمن،بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وقال البيان "جدد الوزير بلينكين التزامنا بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية وأدان بشدة الهجمات الأخيرة ضد الأراضي السعودية من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة".

وأضاف "ناقش الوزيران تعاونهما الوثيق لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص جريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص ليندركينج لإنهاء الصراع في اليمن ، بدءاً بضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".

وتابع البيان "بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران أهمية استقرار الاقتصاد اليمني. وشدد الوزير الأمريكي على أهمية استمرار التقدم في مجال حقوق الإنسان وأعرب عن دعمه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في المملكة العربية السعودية".

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