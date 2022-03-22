قالت عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنّ المؤسسة أطلقت مشروع "حياة كريمة بلا أمية رقمية"، وذلك في كل المحافظات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنّ الوزارة تنفّذ أيضًا مشروع «حياة كريمة بلا أمية هجائية» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أنه يتم توفير «كمبيوتر» للمدارس التي تشهد نقصًا لهذه الأجهزة.

وأوضحت أنّ المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف المواهب في المدارس وتنميتها لتكون في خدمة المجتمع فيما بعد.

بدوره، قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي والميداني بمؤسسة حياة كريمة، إنّ المشروعات التي يتم تنفيذها تغير طبيعة القرية بشكل كامل لتصبح أشبه بالمدينة.

وأفاد خلال مقابلة مع البرنامج، بأنّ هناك الكثير من الطلبات من مواطني قرى غير مشمولة بالمبادرة في المرحلة الحالية، دعوا إلى ضمها وبدء العمل بها، مشدّدًا على أن توفير الحياة الكريمة هو أحد حقوق الإنسان الذي تقدمه الدولة.