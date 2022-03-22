موظفو الأمن يشاركون في إضرابات بعدة مطارات ألمانية بسبب الأجور

من المتوقع حدوث اضطرابات في ثمانية مطارات ألمانية رئيسية اليوم الثلاثاء مع مشاركة موظفي الأمن في أحدث الإضرابات المتعلقة بالأجور.

وأعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا عن أحدث الإضرابات يوم الاثنين. وبدأت الإضرابات في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) وستستمر 24 ساعة في مطارات فرانكفورت وبرلين وبريمن وهامبورج وهانوفر وشتوتجارت ودوسلدورف وكولونيا/بون.

وسبق أن حذرت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت، وهو الأكبر في ألمانيا، من أن العديد من الركاب لن يتمكنوا من الصعود على متن رحلاتهم هناك بسبب عدم وجود ضوابط أمنية. وستكون الضوابط سارية المفعول لركاب الترانزيت فقط، وفقا لفرابورت.

وتطالب فيردي، من بين أمور أخرى، بزيادة الأجور لكل ساعة عمل لموظفي أمن المطار بما لا يقل عن 1 يورو، وأن يتم مواءمة الأجور بين مختلف المناطق.

وانتهت محادثات المفاوضة الجماعية دون نتيجة الأسبوع الماضي ورافقتها أيضا إضرابات. وفي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تم إلغاء عشرات الرحلات في العديد من المطارات، بما في ذلك أكبر مطار في ألمانيا، فرانكفورت.

وتم تحديد جولة جديدة من المفاوضات يوم الخميس المقبل.