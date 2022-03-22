روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا تسير بصورة أبطأ

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن المفاوضات مع كييف أبطأ وأقل مغزى مما تود موسكو، منوها بأن موسكو سلمت كييف مسودة الوثائق في إطار عملية التفاوض واستجابت كييف على بعضها، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن استعداده لبحث قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتًا إلى أنه «لا يمكن التوصل إلى حل في الاجتماع الأول».

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة «Suspilni» التلفزيونية الأوكرانية: «في أول لقاء مع رئيس روسيا، أنا مستعد لطرح هذه القضايا، بشأن الأراضي المحتلة، فهي ذات صلة ومهمة بالنسبة لنا، لكنني متأكد من أن هذا الحل لن يتم اتخاذه في هذا الاجتماع».

وأضاف: «أعتقد أن هذه قصة صعبة للغاية على الجميع، شبه جزيرة القرم ودونباس. ومن أجل إيجاد طريقة للخروج من هناك، تحتاج إلى اتخاذ هذه الخطوة الأولى، التي تحدثت عنها وهي ضمانات أمنية، ونهاية الحرب. وفي الوقت نفسه نتفق على أننا نحل قضايا الأراضي المحتلة مؤقتا».

وعبّر زيلينسكي في مقابلة مع عدة وسائل إعلام بثت ليل الإثنين/الثلاثاء، عن استعداده لبحث كل الأمور مع نظيره الروسي إذا وافق بوتين على التفاوض مباشرة معه، بما يشمل حتى القرم ودونباس، لكن مع ضمانات أمنية بشكل مسبق، محذرا من أن أوكرانيا ستدمر قبل أن تستسلم.

وتأتي المرونة الأوكرانية بعد قرابة شهر على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفي وقت يتواصل القصف على المدن الرئيسية في البلاد، لكن ذلك لم يمنع زيلينسكي من القول لأول مرة إنه منفتح على «محاولة معالجة كل ما يزعج روسيا ويثير استياءها».