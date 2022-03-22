قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي حزمة المعاشات تتكلف ما يقرب من 38 مليار جنيه، مشيرة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين الأولى بالرعاية.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن المستفيدين من «تكافل وكرامة» ليسوا المستفيدين الوحيدين من هذه المعاشات، فهناك حزم أخرى مع وزارة المالية خاصة برواتب الموظفين، وغيرها خاصة بالضرائب، وأخرى خاصة بالبنك المركزي، لكن وزارة التضامن معنية بالجزء الخاص بـ«تكافل وكرامة»، والتأمينات بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين.

وأوضحت أنه تم رفع نسبة المعاشات وتقديم الحصول عليها من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو، مضيفة أن هناك 10.8مليون مستفيد من هذه المعاشات، منهم 6.5 مليون ملف، وبعض الملفات يمكن أن يستفيد بها أكثر من فرد في الأسرة.

وذكرت أن 1.8 مليون مواطن من «تكافل وكرامة» مستفيد من هذه الزيادة، بالإضافة إلى 15 مليون مستفيد أساسي من البرنامج، موضحة أن هذه الزيادة ستتم في أول شهر إبريل مثلها كباقي لزيادات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه؛ للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.