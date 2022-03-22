 الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثائق ضمن عملية التفاوض.. وكييف ردت على بعضها - بوابة الشروق
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الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثائق ضمن عملية التفاوض.. وكييف ردت على بعضها


نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 12:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 12:56 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، إن المفاوضات مع كييف أبطأ وأقل مغزى مما نود، موضحا أن موسكو سلمت كييف مسودة الوثائق في إطار عملية التفاوض، واستجابت كييف على بعضها.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، نقلها موقع "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء: "الكرملين لم يكشف عن تفاصيل المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا حتى لا يضر بعملية التفاوض"، ذاكرا أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني "تسير بالفعل أبطأ بكثير وأقل مغزى مما نود".

وأوضح المتحدث: "مطالب روسيا معروفة للجانب الأوكراني. وتم شرحها وصياغتها شفهيا وخطيا بوضوح شديد. وتم تسليم جميع مسودات الوثائق اللازمة إلى الأوكرانيين قبل أيام قليلة.. وكييف ردت على بعضها".


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