طارق السعيد: على كيروش الاستفادة من دروس نهائي الكان أمام السنغال

قال طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق، إنه من المهم التركيز في مواجهة السنغال بالقاهرة، قبل خوض لقاء الإياب.

وأضاف طارق السعيد في تصريحات تليفزيونية، أن لاعبي المنتخب مطالبون بالاهتمام بكافة التفصيلات مع مذاكرة السنغال بشكل جيد، من أجل تسهيل مهمتهم على أرض الملعب.

وتابع: «أتمنى أن يستفيد كارلوس كيروش، من خسارة نهائي كأم أمم إفريقيا، قبل مواجهتي السنغال، فمنافسنا أصبح كتابا مفتوحا بالنسبة لنا».

وواصل: «رغم صعوبة المباراة، وقوة منافسنا، لكني على ثقة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تخطي هذه العقبة وإسعاد جموع الشعب المصري».