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أكدت شركة "جازبروم" الروسية اليوم الثلاثاء، أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول: "تقوم جازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم 108 ملايين متر مكعب".

وكان الطلب ليوم أمس عند 7. 104 مليون متر مكعب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة 7. 109 مليون متر مكعب في اليوم.