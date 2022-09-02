عاش فريق الزمالك موسماً عصيباً، استمرت فيه معاناة النتائج السلبية محلياً وقارياً، ليخسر أكثر من بطولة في فترة زمنية قصيرة، وذلك بعدما تجاوز الموسم منتصفه وتقلصت حظوظ الفريق في التتويج ببطولة كبرى.

الزمالك الذي دخل الموسم بمدرب الموسم الماضي، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أعلن رحيله عن تدريب الفريق، وذلك للمرة الثانية في غضون شهرين.

قبل نحو 58 يوماً سبق أن أقال مجلس الزمالك فيريرا بسبب النتائج السلبية وبالأخص الخسارة من غزل المحلة بهدفين لهدف، والتي أعقبت أيضا هزيمة من الغريم التقليدي الأهلي في الدوري بثلاثية نظيفة.

"الشروق" ترصد بالأرقام كيف اختلفت نتائج الزمالك وتغيرت للأسوأ منذ قرار عودة فيريرا لتدريب الفريق في فبراير الماضي بعد أسبوع فقط من إقالته..

فيريرا بدأ عمله مع الزمالك في مارس من العام الماضي، وكانت أولى المباريات ضد الوداد المغربي، في مواجهة مصيرية بدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقتها خسر الزمالك بهدف لكنه إجمالا في 52 مباراة فاز في 32 وتعادل في 11 وخسر في 9 مباريات على مدار الموسم المنصرم – الذي حصل فيه الدوري وكاس مصر – و الموسم الجاري الذي بدأ بالسوبر المصري، وسوبر لوسيل، بالإضافة للدوري وكاس مصر وكذلك دوري أبطال أفريقيا.

جاء قرار الإقالة في المباراة الـ 52 لفيريرا والتي خسرها من المحلة بنتيجة 2-1.. عاد البرتغالي مرة أخرى لقيادة الفريق وكانت البداية في مباراة فاركو بالدوري، المُباراة التي لم يكن واضحا هوية المسؤول عن المباراة فنياً ما بين جوسفالدو ومساعده أسامة نبيه، لكن على أية حال خسر الزمالك بنتيجة كبيرة "3-0".

عودة فيريرا لم تحمل معها سوى انتصارين فقط للزمالك كانا على سموحة في الدوري والترجي في دوري الأبطال بنتيجة واحدة "3-1"، وتعادلين و5 هزائم، آخرها ضد شباب بلوزداد الجزائري.