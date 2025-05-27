السيطرة على حريق بورشة نجارة بسبب ماس كهربائي في الفيوم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق اندلع داخل ورشة نجارة بجوار مدرسة طامية الصناعية، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بنشوب حريق بورشة نجارة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والمعاينة، تبين اندلاع الحريق داخل ورشة نجارة ملاصقة لمدرسة طامية الصناعية، وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

وبسؤال مالك الورشة، أفاد بأن الحريق سببه ماس كهربائي ناتج عن توصيلات عشوائية، وأشار إلى احتراق بعض الأخشاب والمشغولات الخشبية (الأثاث)، نافياً وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.