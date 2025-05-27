اشتعال سيارة ملاكي إثر تصادم على الطريق الإقليمي ببنها دون إصابات

شهد الطريق الإقليمي في نطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أسفر عن اشتعال النيران في إحدى السيارتين.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى السيارات المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية. وتولت الجهات المعنية التحقيق في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم واندلاع حريق في سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نقل، على الطريق الإقليمي بدائرة مركز بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء، حيث تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة الملاكي تعرضت لاحتراق كامل بأجزائها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.