عبّر رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، عن حبه لجمهورية مصر العربية، قائلًا إن فضلها كبير على بلاده.

ونشر عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قال فيه: «استفدنا من المصريين أيام ما كان عندنا شيء، مصر أرسلت لنا المدرسين والكتب رغم مواردها المحدودة، ولها فضل كبير علينا».

وكتب تعليقًا على الفيديو: «منذ صغري، ومصر لها مكانة خاصة في وجداني. أتذكر كيف أن جمهورية مصر العربية، على الرغم من مواردها المحدودة آنذاك، لم تبخل يومًا على إخوانها في الإمارات».

وأضاف: «لقد أمدتنا بالمعلمين الأجلاء الذين أناروا عقولنا، وبالكتب التي فتحت لنا آفاق العلم والمعرفة. كان عطاؤهم بلا حدود، ونحن نلمس أثره اليوم في بناء دولتنا وتقدمها».

واستطرد: «حبنا لمصر ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو إرث من الفضل والعطاء المتواصل. عندما أتحدث عن النوابغ العرب، تتبادر إلى ذهني على الفور أسماء مصرية لامعة في شتى الميادين. في الهندسة والبحث العلمي، لدينا كفاءات تضاهي، بل وتتفوق على الكثيرين حول العالم».

وواصل: «هذا ليس بغريب على أرض أنجبت قامات مثل الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلوب العالمي، الذي يمثل قمة الإبداع والإنسانية، وترك بصمته في عقول أجيال وأجيال».

واختتم تدوينته: «هذا غيض من فيض عطاء مصر وشعبها. لهم منا كل الشكر والتقدير. هي ليست مجرد ذكريات، بل حقيقة راسخة تؤكد أن في أمتنا العربية كنوزًا بشرية لا تقدر بثمن».

https://x.com/KhalafAlHabtoor/status/1927297216961499567