دعا عسكريون بريطانيون سابقون، بينهم جنرالات متقاعدون وضباط كبار، رئيس الوزراء كير ستارمر إلى قطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الجمعة، ذكر المسؤولون السابقون في رسالة موجهة إلى ستارمر أنه رغم سريان وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة، "فإن الوقت غير مناسب للعودة إلى علاقات عمل طبيعية مع الحكومة الإسرائيلية".

ودعت الرسالة التي طالبت بقطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل، إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق جميع أشكال التعاون مع شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل، وتوسيع نطاق العقوبات.

وأكدت أن استخدام الجيش الإسرائيلي العشوائي للذخائر أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وأنه كان من الممكن تجنب ذلك.

وجاء في الرسالة: "الأدلة على جرائم الحرب التي لدينا موثقة جيدا ومقنعة لدرجة أنه على الحكومة البريطانية أن توقف فورا جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل لتجنب مواجهة اتهامات بالتواطؤ".

وطالبت الرسالة بتعليق جميع عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية، وبعدم استخدام الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني أو المستأجرة منه لدعم الجيش الإسرائيلي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.