الشرطة التركية تعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ هجمات خلال رأس السنة

قالت السلطات التركية اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على شخص يشتبه بانتمائه إلى جماعة داعش المتطرفة كان يخطط لتنفيذ هجمات خلال احتفالات رأس السنة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن السلطات ألقت القبض على إبراهيم كورتاكوسين، في عملية مشتركة نفذتها الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني في مدينة مالاتيا بجنوب شرق البلاد.

وقال مسئولو الأمن للأناضول، إن بورتاكوسين كان على اتصال مع الكثير من المتعاطفين من داعش في تركيا والخارج، كما أنه كان يبحث عن فرصة للانضمام إلى القتال الجاري في مناطق الصراع.

وصادرت السلطات أيضا موادا رقمية ومنشورات محظورة تتعلق بداعش خلال مداهمة منزله.

ويأتي الاعتقال بعد يوم من إعلان النيابة العامة في إسطنبول إن السلطات التركية نفذت مداهمات متزامنة ألقت القبض فيها على أكثر من مئة شخص يشتبه انتمائهم إلى داعش الذين تفيد المزاعم بأنهم كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

كانت تركيا قد أدرجت داعش على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسئوليته عن، أو نُسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.