الصحة العالمية: تراجع الوفيات بسبب الحصبة في العالم بنسبة 88%

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الوفاة بسبب الحصبة بمختلف أنحاء العالم تراجعت بشكل حاد منذ عام 2000، لكن ارتفاع معدلات الإصابة وانخفاض معدلات التطعيم يهددان بتقويض عقود من التقدم.

وأضافت المنظمة أن حالات الوفاة الناجمة عن الحصبة تراجعت بحوالي 88% بين عامي 2000 و2024، حيث أنقذت جهود التطعيم حوالي 59 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال تلك الفترة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وفيما يتعلق بأفغانستان، ارتفع عدد حالات الإصابة والوفيات بنسبة 18% و40% في عام 2022 .

وفي تقرير صدر أمس الخميس، قالت المنظمة إنه على الرغم من هذه المكاسب طويلة الأجل، فإن حالات الإصابة بالحصبة تتزايد مرة أخرى على مستوى العالم، مما يعكس سنوات من التقدم في السيطرة على المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في أغسطس من أن أفغانستان تواجه أزمة صحية خطيرة، حيث يحتاج 22 مليون شخص إلى مساعدات

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مشكلات صحة الأم والطفل وانتشار سوء التغذية وتفشي أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال، تشكل تهديدات خطيرة.