تايلاند تتهم كمبوديا بشن هجمات جديدة أثناء مفاوضات السلام

قالت تايلاند إن كمبوديا أطلقت نيران من أسلحة ثقيلة على أراضيها اليوم الجمعة، في ظل استمرار محادثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بين الدولتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت تايلاند خلال مؤتمر صحفي يومي أن الخطوة التي اتخذتها كمبوديا صباح اليوم "أجبرت الجانب التايلاندي على اتخاذ إجراءات الدفاع اللازمة عن نفسها". وتعرض جندي تايلاندي "لإصابة بالغة" أمس الخميس بعدما مروره فوق ما وصفته تايلاند بلغم أرضي تم زرعه مؤخرا.

وتبادلت تايلاند وكمبوديا الاتهامات بشأن بدء العدوان، ويرفض كل طرف منهما اتهامات الطرف الآخر بحقه. وانطلقت المحادثات بين الدولتين أمس الأول الأربعاء في محافظة تشانثابوري التايلاندية المحاذية لكمبوديا، ومن المقرر أن تستمر حتى بعد غد الأحد.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تايلاند وكمبوديا إلى العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتم إبرامه في أكتوبر. وقال روبيو الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أعربت عن "تفاؤل حذر" إزاء إعادة الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق مجددا.

وكانت جولة سابقة من الاشتباكات في يوليو الماضي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين ونزوح نحو مليون شخص على كلا جانبي الحدود بين البلدين.