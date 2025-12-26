أمين حلف الناتو: الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة للانفصال عن أمريكا في الدفاع

لا يرى مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الاتحاد الأوروبي بحاجة للاستقلال بشكل كامل عن الولايات المتحدة في قضايا الدفاع، برغم المسار الحالي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روته في مقابلة حديثة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتحمل أوروبا مزيدا من المسئولية وتنفق المزيد من الأموال على الدفاع.

وأوضح روته: "إنني مقتنع تماما أن الولايات المتحدة معنية تماما بالناتو. لا شك في هذا. كان هناك توقع مرتفع. وهو بالتأكيد أن ننفق المزيد، وأن تتحمل أوروبا مزيدا من المسؤولية". وأشار إلى أن الأمر يتعلق بعمل ذلك جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وألمح رئيس الوزراء الهولندي السابق إلى قمة الناتو التي انعقدت في يونيو/ حزيران في لاهاي، حيث اتفق جميع الحلفاء على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.

وأضاف روته: "أعتقد أن الـ 5%، والالتزام الواضح بتقديم المزيد، هما أحد أكبر انتصارات الرئيس ترامب في السياسة الخارجية".