كشفت الفنانة زينة، عن تفاصيل حادثة تعرض طفليها لهجوم من كلب تركه طفل آخر في ملعب كرة قدم خاص بالكومباوند الذي تقيم فيه، مشيرة إلى تسببه في إصابة أحدهما بجروح في ذراعه، والآخر بخدوش في رجله.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر» إنها تركت طفليها يلعبان في الملعب لتذهب إلى سوبر ماركت قريب، لتتلقى بعد ذلك اتصالا من ابنها يبكي ويستغيث قائلا: «الحقيني يا ماما، في كلب ولد سايبه علينا في الملعب وعايز يعضني وأنا اتعورت».

وأوضحت أن طفلا آخر حضر إلى الملعب وطلب اللعب، لافتة إلى إطلاقه الكلب على طفليها بعد رفض ابنها التنازل عن حجزه للملعب، متابعة: «الأول جرى وقفز من فوق السور الحديدي فالمسمار أصاب ذراعه اليسرى كلها، والثاني الكلب هجم عليه فخربشه في رجله، ثم جرى وراء الثاني».

وأضافت أنها وجدت طفليها في مكتب أمن الكومباوند عند عودتها خوفا من الكلب، لافتة إلى تعرف مشرف الأمن على الطفل الذي ترك الكلب، والذي يبلغ من العمر 11 عامًا، و«كان الكلب ضعف حجمه مرتين».

وتابعت: «سألت الولد، أنت ابن مين؟ قال بيتنا هناك، قلت له العيب مش عليك، أنا مش هتكلم معاك الكلام مع مامتك، وكان معي مشرف الأمن، الولد دخل البيت وخرج مع مامته فوجدتها توجه لي الشتائم وتجاوزات؛ لأني قلت للولد العيب مش عليك العيب على اللي خلفتك، قلت لها أنا غلطانة لأني جئت أقول لك متخرجيش الكلب ثاني مع الولد؛ لأن الولد الأول اتعور والثاني الكلب خربشه، فردت قالت لي أنت بتتهجمي علينا في بيتنا، مع أني كنت بعيدة عن البيت، قلت لها أنا سآخذ حقي بالقانون».

وأضافت: «طلبت النجدة، ولم تتأخر، وذهبت إلى قسم الشرطة لعمل المحضر، هناك، وجدت ثلاثة رجالة محترمين يُعرّفوني بأنفسهم، وقال أنا النائب محمد الجارحي، واعتذروا لابني، وأنه لا داعي للمحضر، طلبت أن يُكتب تعهد بألا يتكرر الأمر، وأن يعتذر الولد نفسيا لابني، اعتذر الطفل لابني؛ لكن بعدها والدته جاءت وقالت له أوعى تعتذر، وقالت لي إنتِ مريضة نفسيًا يعتذر لمين، وشتيمة أخرى، وطلعت بنت عمهم وأقارب، بعدها قررت آخذ حقي بالقانون»، حسب رواية الفنانة زينة.

