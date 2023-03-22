 مقتل مدرس بقنا تصادف مروره أثناء مشاجرة بين عائلتين - بوابة الشروق
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مقتل مدرس بقنا تصادف مروره أثناء مشاجرة بين عائلتين

حمادة عاشور
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 11:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 11:04 م

لقي مدرس بقرية أسمنت بمحافظة قنا، حتفه، مساء اليوم الأربعاء؛ متأثرا بإصابته بطلق ناري، أثناء سيره في الشارع وقت حدوث مشاجرة بين عائلتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة نقادة يفيد بمقتل "محمد أ 57 سنة"، مدرس، بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن التي فرضت حصارًا مشددًا حول القرية، وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، وتصادف مرور المجنى عليه في الشارع أثناء المشاجرة فأصابته إحدى الطلقات، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.

فيما فرضت الشرطة حصارًا مشددًا حول القرية لضبط المتهمين في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

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