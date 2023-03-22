النقل تنشر أحدث صور لأعمال مونوريل التجمع

نشرت وزارة النقل أحدث صور لأعمال تنفيذ مونوريل شرق النيل تحديدا في قطاع التجمع.

يذكر أن مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر، ويشتمل على 22 محطة، حيث سيربط المشروع مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع، مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة.