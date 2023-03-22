 النقل تنشر أحدث صور لأعمال مونوريل التجمع - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 3:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

النقل تنشر أحدث صور لأعمال مونوريل التجمع

ميساء فهمي
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 3:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 3:19 ص

نشرت وزارة النقل أحدث صور لأعمال تنفيذ مونوريل شرق النيل تحديدا في قطاع التجمع.

يذكر أن مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر، ويشتمل على 22 محطة، حيث سيربط المشروع مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع، مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك