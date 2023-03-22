الصحف السودانية: الهلال يتعرض لضغط إعلامي أهلاوي

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تتصدر مباراة الأهلي والهلال السوداني في جولة حسم التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي يوم 1 من شهر أبريل المقبل مباراة الأهلي والهلال، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة (كفر ووتر) السودانية اليوم الأربعاء: (أدوار كبيرة تنتظر نجوم الهلال أمام الأهلي الاول من ابريل المقبل وخاصة اللاعبين الاجانب في ظل الضغط الاعلامي الذي يتعرض له الهلال من الاعلام الاهلاوي).

وأضافت: ( تعول جماهير الهلال كثيرًا على لاعب الفريق فابريس نجوما في قيادة وسط الهلال وتقديم مباراة كبيرة أمام الاهلي ومنع لاعبيه من تشكيل خطورة على مرمي الفريق والوصول لمرمي حارسه علي عبدالله).

وتابعت: (تصدر مدرب الهلال فلوران اهتمامات الاعلام المصري خلال الساعات القليلة الماضية وحذرت القنوات والمواقع الاهلي من مغبة الاستهتار بالهلال ومدربه ووصفته بالذكي الذي عرف كيف يغلق المنافذ امام صن داونز).

ووافقت الجهات الأمنية على مايقرب من حضور 50 ألف مشجع لاستاد القاهرة لمؤازرة الأهلي في مهمته الصعبة أمام الهلال السوداني.

ويحتاج الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف واحد لحسم بطاقة الصعود لدور الـ8 من البطولة القارية.

ويتصدر صن داونز، جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه الهلال السوداني ثانيا برصيد 10 نقاط.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل القطن الكاميروني، جدول الترتيب دون نقاط.