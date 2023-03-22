عبداللطيف المناوي: علينا إيجاد صيغة تضمن للإعلام القيام بدوره الحقيقي

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، إن «مصر أكبر كثيرًا من أن تكون مختصرة في تيار أو توجه بعينه»، مشيرًا إلى أنها عرفت التعدد والتنوع على مدار تاريخها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن «التعدد والتنوع مصدر للقوة وليس الضعف»، مشيدًا بالمشهد الذي مثلته انتخابات نقابة الصحفيين.

وأكمل: «المشهد الحاضر اليوم تصحيح لما تشككنا أنه موجود بالفعل، أتمنى أن يكون هذا الاتجاه مستمرًا ودائمًا في كل القضايا والموضوعات، لأنه المخرج الصحيح والحقيقي».

وذكر أن «الدولة بمفهومها العام، هي دولة لكل المصريين»، مؤكدًا أن «الكل شركاء فيها ولهم الحق في التفكير معا؛ خاصة أن التفكير الجمعي المخرج، وطريق أساسي في كل الموضوعات».

ونوه أن «الصحافة المصرية تعاني الكثير من المشكلات، منها القدرة على التكيف مع الأزمة الاقتصادية، وقضايا شديدة الأهمية كالجودة والمهنية والممارسة في إطار قانوني يعطي حق المعرفة والمعلومات، والاعتناء بمسألة التدريب وتطوير الصحفيين لأداء دورهم».

وشدد على أهمية مناقشة القضية الاقتصادية ومعيشة الصحفيين بجدية شديدة ومحاولة إيجاد حل لها، معربًا عن أمنياته في قدرة النقابة على تنسيق حوار عام وحقيقي ومهم، بين مؤسسات الدولة والكيانات الصحفية ومؤسسات الإعلام.

واختتم: «الحوار يجب أن يركز على إيجاد صيغة تضمن للإعلام القيام بدوره الحقيقي، وأن يكون سلطة رابعة بحق، في ظل دولة تواجه مشكلات يجب أن نتحد ونصطف جميعًا خلفها، فالنقاش والخلاف ليس إضعافا للدولة وإنما دعما لها».