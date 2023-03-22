عبدالمحسن سلامة: التنوع ليس غريبا على نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن نقابة الصحفيين تتسم بالتنوع منذ نشأتها وحتى الآن، معربًا عن تشرفه بالعمل مع 5 أصدقاء يختلفون معه في الرأي، خلال الفترة التي تولى فيها منصب النقيب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء: «التنوع ليس غريبًا على النقابة، عملت مع 5 أصدقاء مختلفين معي في الرأي؛ لكن تربطني بهم علاقة قوية وعزيزة حتى الآن».

وشدد على أهمية خلع الرداء الحزبي على باب النقابة بمجرد تولي منصب النقيب، معقبًا: «ندخل النقابة كصحفيين في الأساس مهنيًا، ونحمل عباءة واحدة وهي الصحافة الوطنية المصرية».

وذكر أن تعديلات قانون رقم 96 لعام 1996، الذي استبدل بقانون 180 لعام 2018، تمت بإجماع آراء أعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أنهم استمعوا حينها للجميع بقلب مفتوح.

ولفت إلى إدارة حوار معمق انتهى إلى إقرار التعديلات المتفق عليها بإجماع، مضيفًا: «القصة ليس من معي ومن ضدي، لكن المسألة متعلقة بالمصلحة المهنية، فملفات وهموم النقابة والمهنة كثيرة ومتعددة وسوف تنتقل من دورة لأخرى لأنها متجددة».