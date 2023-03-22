أوكرانيا: تدمير 16 طائرة روسية بدون طيار وشن 6 ضربات على تجمعات للروس خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الأوكرانية شنت 6 ضربات على تجمعات للجيش الروسي وأسقطت 16 طائرة بدون طيار من أصل 21 كانت تحلق فوق الأجواء الأوكرانية خلال ال(24) ساعة الماضية.



وذكرت الهيئة -في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- أن الدفاع الأوكراني أسقط أيضا صاروخين روسيين موجهين من طراز Kh-59، وأصاب مستودعا للذخيرة ونظامي صواريخ مضاد للطائرات ومحطة رادار وجسما آخر مهما للروس.



وأشار إلى أن الروس يواصلون هجومهم في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك، ويحتفظون بالدفاع في اتجاهات أخرى.



وكانت القوات الروسية قد شنت أمس هجوما هائلا آخر على أراضي أوكرانيا باستخدام طائرات شاهد -136 بدون طيار، وبحسب المعلومات الأولية، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية 16 طائرة مسيرة من أصل 21 أطلقتها روسيا، كما صدت وحدات من قوات الدفاع 114 هجوما للروس في الجزء الشرقي من البلاد.