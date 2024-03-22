استطلاع رأي: 44% من الإسرائيليين يرون جانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي أن 44 % من الإسرائيليين يرون أن الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى تراجع طفيف في قوة حزبه "الوحدة الوطنية" في الكنيست، بعد فض زعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر الشراكة مع جانتس.



وأشارت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، لحصل حزب "الوحدة الوطنية" على 35 مقعدا، بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا مقابل 12 مقعدا فقط يمتلكها حاليا.



وكانت استطلاعات مماثلة نشرتها "معاريف" في الأسابيع الماضية، توقعت حصول تحالف "الوحدة الوطنية" و"أمل جديد" على 40 من مقاعد الكنيست الـ 120، في حالة أجريت الانتخابات الإسرائيلية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



ومع ذلك فإن عدد المقاعد التي يحصل عليها "الوحدة الوطنية" رغم انسحاب حزب ساعر، هو ضعف عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لو جرت الانتخابات اليوم.



ووفقا للاستطلاع فإنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن "الليكود" سيحصل على 17 مقعدا مقارنة مع 32 مقعدا لديه اليوم في الكنيست، على أن يتراجع حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد من 24 مقعدا حاليا إلى 12 مقعدا فقط.



كما أنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن حزب "أمل جديد" برئاسة ساعر، لن يتمكن من تخطي نسبة الحسم الانتخابية، بحسب المصدر ذاته.



وأوضحت الصحيفة وفقا لنتائج الاستطلاع، "فإنه لو جرت انتخابات اليوم سيحصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 48 مقعدا، فيما سيحصل المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 67 مقعدا، وسيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير على 5 مقاعد".



ولا يدعم تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير أيا من المرشحين العسكريين جانتس أو نتنياهو.



وبخصوص الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهرت النتائج أن 34% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 44 % أن جانتس هو الأنسب للمنصب، بينما لم يحدد 22 % إجابة معينة.



ولتشكيل حكومة في إسرائيل فإنه يتعين الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل بالكنيست، ما يشير إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة.