نتنياهو لبلينكن: نقدر وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل لكننا سنذهب إلى رفح بدعم أمريكا أو بدونه

نتنياهو لبلينكن: سنذهب إلى رفح مع أو بدون دعم أمريكا



أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة.



وأكد تقديره لوقوف الولايات المتحدة وإسرائيل "معا في الحرب ضد حماس" لأكثر من خمسة أشهر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل ستقوم بالعملية العسكرية في رفح مع أو بدون دعم واشنطن.



وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره على "إكس"، تويتر سابقا، عن لقائه بلينكن: "لقد أخبرته أيضاً أننا ندرك الحاجة لإخلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب وبالطبع أيضاً الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية ونحن نعمل من أجل ذلك".



وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لكنني قلت أيضاً إنه لا توجد طريقة لنا لنقهر حماس دون الذهاب إلى رفح وإزالة بقية الكتائب هناك. وأخبرته أنني آمل أن نقوم بذلك بدعم من الولايات المتحدة، ولكن إذا كان علينا ذلك- سنقوم بالأمر بمفردنا".



من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس لبلينكن إن "إكمال" مهمة إسرائيل في غزة، بما في ذلك في رفح، أمر "حتمي".



وتحدث جانتس إلى بلينكن الجمعة بينما يزور وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل كجزء من الدفع الدبلوماسي لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.