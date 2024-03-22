 24 مارس.. تراث باكستان يفتتح السهرات العربية والإسلامية بالأوبرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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24 مارس.. تراث باكستان يفتتح السهرات العربية والإسلامية بالأوبرا


نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 3:19 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 3:19 م

تطلق دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامج السهرات العربية والإسلامية الرمضانية، والذى يبدأ بأمسية من دولة باكستان، تقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك فى التاسعة مساء الأحد 24 مارس الجاري بالمسرح الصغير.

تضم السهرة ملامح من الفنون المحلية للدولة الآسيوية، إلى جانب عدد من الأعمال الروحانية والتراثية، بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية تعكس جانبا من ألوان الإبداع المحلى وتعبر عن ثراء وتنوع الثقافة الباكستانية.

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات الأوبرا الرمضانية يشهد مجموعة من العروض الفنية المصرية والدولية تقام على المسرحين المكشوف والصغير.

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