سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تطلق دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامج السهرات العربية والإسلامية الرمضانية، والذى يبدأ بأمسية من دولة باكستان، تقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك فى التاسعة مساء الأحد 24 مارس الجاري بالمسرح الصغير.

تضم السهرة ملامح من الفنون المحلية للدولة الآسيوية، إلى جانب عدد من الأعمال الروحانية والتراثية، بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية تعكس جانبا من ألوان الإبداع المحلى وتعبر عن ثراء وتنوع الثقافة الباكستانية.

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات الأوبرا الرمضانية يشهد مجموعة من العروض الفنية المصرية والدولية تقام على المسرحين المكشوف والصغير.