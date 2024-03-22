ربة منزل تنهي حياتها شنقا في منطقة الهرم

أنهت ربة منزل حياتها شنقا بسلك مشترك كهرباء لمعاناتها من حالة اكتئاب داخل شقتها الهرم غرب محافظة الجيزة.
تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أسماء" مشنوقة بسلك مشترك الكهرباء وبسؤال زوجها أفاد بمعاناتها من الاكتئاب ولم يشتبه في وفاتها جنائيا جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.