تقرير: بلينكن حذر نتنياهو من تعرض إسرائيل لتمرد كبير لا يمكنها مواجهته بعد انتهاء الحرب

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، من أن إسرائيل وبدون خطة واضحة "لليوم التالي" للحرب ستواجه تمردا كبيرا لا تستطيع التعامل معه.



ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر قولهم، إن بلينكن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب من أن أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر.



وشدد بلينكن على أن إسرائيل بحاجة لخطة متماسكة وإلا ستظل عالقة في غزة.



واجتمع بلينكن في تل أبيب، اليوم الجمعة، مع نتنياهو قبل لقاء وزراء حكومة الحرب.



وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء التقى بلينكن في تل أبيب، قبل عقد لقاء موسع مع أعضاء المجلس الوزاري الحربي.



واستمر لقاء بلينكن مع وزراء حكومة الحرب أكثر من ساعة ونصف الساعة، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.



ولم يصدر أي بيان عن الطرفين بشأن اللقاءات.



ويحضر بلينكن اجتماعات مجلس وزراء الحرب في كل مرة يزور فيها إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.



بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن عشرات الإسرائيليين تظاهروا قرب الفندق الذي يقيم فيه بلينكن في تل أبيب للمطالبة بإبرام اتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة.



وأضافت أن عشرات المتظاهرين أغلقوا بشكل متقطع "شارع ياركون" وسط تل أبيب قرب الفندق الذي يقيم فيه وزير الخارجية الأمريكي.



ووصل بلينكن الى إسرائيل، اليوم، وهي المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة التي شملت السعودية ومصر.



وتطغى على الزيارة مساعي التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين، وتحقيق وقف إطلاق نار مطول في غزة، فضلا عن بحث مخاطر تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين.