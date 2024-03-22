نجاح أول عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيا في جسم إنسان

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أعلن مستشفى أمريكي يوم الخميس عن نجاح زراعة كلية خنزير في إنسان حي للمرة الأولى.

وقال مستشفى ماساتشوستس العام إنه تم زراعة كلية خنزير معدلة وراثيا في رجل يبلغ من العمر 62 عاما كان يعاني من الفشل الكلوي.

واستغرقت العملية الجراحية التي جرت يوم السبت الماضي من الجراحين بمركز زراعة الأعضاء العامة أربع ساعات.

وقال المستشفى إن هذا الإجراء يمثل نقطة تحول في السعي لتوفير أعضاء متاحة بسهولة للمرضى.

وقالت آن كليبانسكي الرئيسة التنفيذية لشركة "ماس جنرال بريجهام" إن الباحثين والأطباء يدفعون حدود العلم لتحويل الطب.

وتابعت أنه "بعد ما يقرب من سبعة عقود من أول عملية زراعة كلية ناجحة، أثبت أطباؤنا مرة أخرى التزامنا بتوفير علاجات مبتكرة والمساعدة في تخفيف عبء المرض عن مرضانا والآخرين في جميع أنحاء العالم".

وقال المستشفى إن العملية كانت منعطفا في زراعة الأعضاء - زراعة الأعضاء أو الأنسجة من نوع إلى آخر- كحل محتمل لنقص الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وجاءت كلية الخنزير من خنزير تم تعديله وراثيا لإزالة جينات الخنازير الضارة وإضافة جينات بشرية معينة لتحسين توافقه مع البشر.

وأضاف المستشفى أن المريض يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريبا.