ارتفاع معدل التضخم في اليابان للمرة الأولى خلال 4 أشهر

أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الجمعة، ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلك في البلاد للمرة الأولى خلال أربعة أشهر في فبراير فيما تباطأت وتيرة تراجع رسوم الكهرباء وغاز المدن.

ونقلت وكالة أنباء جيجي برس اليابانية عن وزارة الشؤون الداخلية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازجة المتقلبة، قفز بواقع 8ر2 % من عام سابق إلى 5ر106 نقطة مقارنة مئة نقطة تحققت في 2020، ليرتفع للشهر الثلاثين على التوالي.

وانخفضت رسوم الكهرباء بواقع 5ر2 % عقب تراجع بواقع 21 % في يناير، وانخفضت معدلات غاز المدن بواقع 8ر13 % بعد انخفاض بواقع 8ر22%، كما تراجعت آثار الدعم الحكومي الذي بدأ تطبيقه في يناير من العام الماضي للمساعدة في خفض تكاليف الكهرباء والغاز.

وتراجعت أسعار الطاقة الكلية بواقع 7ر1 %، وانخفاض أصغر من تراجع بنسبة 1ر12% في يناير.

وارتفعت أسعار الغذاء، باستبعاد المواد الغذائية الطازجة، بواقع 3ر5 %.