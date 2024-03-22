عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي: خفض الفائدة لن يتكرر بشكل تلقائي بمجرد أن يبدأ

أشار يواخيم ناجل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى تحسن الآفاق بشأن بدء البنك في سياسة التيسير المالي، ولكنه أوضح أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تكون هناك سلسلة متتالية من خفض أسعار الفائدة بمجرد البدء في هذه العملية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناجل، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الألماني، قوله إنه في ضوء اتجاه التضخم للعودة إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2% بحلول عام 2025، تتزايد احتمالات إجراء خفض لأسعار الفائدة "قبل العطلة الصيفية" للبنك.

وأضاف ناجل أنه لا يبنغي على المستثمرين استخلاص أي نتائج بأن هذه الخطوة سوف تتكرر خلال الاجتماعات التالية للبنك، موضحا "لا أعتقد أنه سوف يكون هناك مثل هذا النوع من الخطوات الآلية".

وأشار إلى أن هذا القرار "يتوقف على البيانات، وليس من المؤكد أن تمضي الأمور بسلاسة خلال الفترة الباقية من العام أو ربما خلال العام المقبل، ولهذا لابد أن نتوخى الحذر".

كانت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أدلت بتصريحات مشابهة أول أمس الأربعاء حيث قالت إن مسئولي البنك لا يمكنهم الالتزام باتخاذ مزيد من الخطوات بعد الخفض المرجح للفائدة في يونيو، مؤكدة أن صناع السياسات بحاجة إلى مزيد من البيانات بشأن الرواتب والإنتاجية وأرباح الشركات حتى يتيقنوا من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو نسبة 2% المستهدفة.