 المنظمة الدولية للهجرة: طرد أكثر من 520 ألف مهاجر أفغاني من باكستان - بوابة الشروق
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المنظمة الدولية للهجرة: طرد أكثر من 520 ألف مهاجر أفغاني من باكستان

كابول - د ب أ
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 3:30 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 3:30 م

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 525 ألف مهاجر أفغاني، عادوا من باكستان إلى أفغانستان، من خلال معبري "تورخام" و"سبين بولداك" الحدوديين.

وقالت المنظمة أمس الخميس على منصتها للتواصل الاجتماعي /إكس/، إن الكثير من الأفغان العائدين تركوا كل شيء في باكستان وعادوا إلى أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وتابعت أن الأفغان العائدين من باكستان يحتاجون إلى مساعدة.

جدير بالذكر أن باكستان بدأت عملية ترحيل المواطنين الأفغان، غير المسجلين، في نوفمبر العام الماضي.

وفي أعقاب بدء عملية ترحيل المهاجرين الأفغان، من مختلف ولايات باكستان، تم ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، قسرا وطوعا، إلى أفغانستان، في الأشهر الأخيرة.

وجاءت عملية طرد الأفغان من جانب باكستان لتكثيف الضغط على حكام طالبان في أفغانستان، الذين تتهمهم إسلام أباد بالتساهل مع المسلحين الإسلاميين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود.

وانتقدت الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية هذه الخطوة.

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