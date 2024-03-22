منتخب التنس يتأهل إلى نهائي الفرق في دورة الألعاب الإفريقية

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تأهل منتخب مصر للتنس للسيدات والرجال إلى نهائي منافسات الفرق في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

ووصل منتخب مصر للرجال إلى نهائي الفرق عقب الفوز على منتخب زيمبابوى في نصف النهائي بنتيجة مواجهتين دون رد.

وفي منافسات السيدات حقق منتخب مصر الفوز على منتخب المغرب بنتيجة مواجهتين دون رد، ليتأهل الفريقين إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية ، والذي سيقام غدا السبت.

وكان حقق الثنائي ميرنا رفعت وساندرا سمير الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات أمس الخميس، بعد الفوز بالمباراة النهائية على بطلتي كينيا بنتيجة 2-1.

و كانت لميس الحسيني قد نجحت في تحقيق الميدالية الفضية بمنافسات فردي السيدات عقب الوصول للنهائي والخسارة من بطلة كينيا أنجيلا أوكوتي بنتيجة 2-0.



ويترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يخوض منتخب مصر للرجال محمد صفوت.

ويضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ، مايكل صبحي .

فيما يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.