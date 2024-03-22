لحظة تنفيذ الهجوم المسلح في قاعة الحفل الفني بروسيا: مشاهد مروعة وقتل عشوائي

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🚨🚨مهاجمون يطلقون النار على متسوقين في أحد مولات موسكو https://t.co/wO9nnYoudV
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) March 22, 2024
🚨🚨مهاجمون يطلقون النار على متسوقين في أحد مولات موسكو https://t.co/wO9nnYoudV