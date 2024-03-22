لحظة تنفيذ الهجوم المسلح في قاعة الحفل الفني بروسيا: مشاهد مروعة وقتل عشوائي

سقط عشرات القتلى في هجوم مسلح على قاعة كروكوس سيتي هول، بمنطقة كراسنوجورسك الواقعة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.



وانتشرت لقطات مصورة، توثّق لحظة تنفيذ الهجوم المسلح في قاعة كروكوس أثناء تنظيم حفل فني، حيث دخل خمسة مسلحين القاعة وهم يرتدون زيًّا مموَّها ثم فتحوا نيرانهم بكثافة وبشكل عشوائي.



وتحدثت تقارير روسية عن أنّ المهاجمين فتحوا النار بوقت واحد في بهو ومسرح المجمع وأشعلوا النيران في مقاعد المسرح.



وأفادت وزارة الصحة في مقاطعة موسكو، بأنه تم إرسال أكثر من 30 فريق إسعاف إقليميا و20 فريق إسعاف من موسكو إلى قاعة كروكوس.





🚨🚨مهاجمون يطلقون النار على متسوقين في أحد مولات موسكو https://t.co/wO9nnYoudV — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) March 22, 2024