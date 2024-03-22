رئيسة برلمان جنوب أفريقيا في إجازة خاصة وسط تحقيق في الفساد

أخذت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيسا-نكاكولا "إجازة خاصة" بعد مداهمة منزلها الأسبوع الجاري في إطار تحقيق في الفساد.

وقالت نكاكولا، في بيان يوم الخميس، إن القرار قرارها وإنها اتخذت هذه الخطوة لحماية نزاهة المجلس التشريعي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا حزب المعارضة الرئيسي، الحلف الديمقراطي، رئيسة البرلمان إلى الرحيل عن منصبها بعد عملية تفتيش استمرت خمس ساعات لمنزلها الواقع في شرق جوهانسبرج من جانب محققين من هيئة الادعاء الوطنية.

وأوائل الشهر الجاري، تحدثت صحيفة صنداي تايمز ومقرها جوهانسبرج، عن أن مابيسا-نكاكولا تلقت رشى بقيمة 3ر2 مليون راند (122 ألف دولار) من مقاول عندما كانت تتولى حقيبة وزارة الدفاع، وذلك نقلا عن المقاول. ولكنها نفت ارتكاب أي مخالفات.

وتمثل المداهمة مصدر قلق بالغ للرئيس سيريل رامافوسا قبل شهرين فقط من الانتخابات الوطنية، حيث تطارد مزاعم بالفساد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.