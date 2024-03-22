رئيس الحكومة العراقية يزور واشنطن منتصف الشهر المقبل

يبدأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، منتصف الشهر المقبل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر بيان للحكومة العراقية اليوم الجمعة، أن السوداني سيتوجّه إلى واشنطن منتصف الشهر المقبل بناءً على دعوة من بايدن، لعقد لقاء قمّة للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش.

كما ستبحث القمة العراقية الأمريكية "أفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والإقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية".

وأوضح البيان أن السوداني وبايدن سيبحثان أيضا "مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة".