 رئيس الحكومة العراقية يزور واشنطن منتصف الشهر المقبل - بوابة الشروق
الجمعة 22 مارس 2024 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس الحكومة العراقية يزور واشنطن منتصف الشهر المقبل

بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 10:04 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 10:04 م

يبدأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، منتصف الشهر المقبل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر بيان للحكومة العراقية اليوم الجمعة، أن السوداني سيتوجّه  إلى  واشنطن منتصف الشهر المقبل بناءً على دعوة من بايدن، لعقد لقاء قمّة للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش.

كما ستبحث القمة العراقية الأمريكية "أفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والإقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية".

وأوضح البيان أن السوداني وبايدن سيبحثان أيضا "مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك