مقتل شخصين وإصابة أربعة في أعقاب هجمات روسية جديدة على أوكرانيا

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قال مسئولون إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب أربعة آخرون في غارات جوية روسية جديدة في منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام إن الروس أسقطوا ست قنابل انزلاقية على قرية كراسنوبيليا.

وفي قرية أخرى، أصيب شخصان بجروح عندما تعرضت دراجة نارية للهجوم.

كما تم إصدار تحذيرات من غارات جوية في العاصمة الأوكرانية كييف وأجزاء أخرى من البلاد.

وفي كييف، دعا عمدة المدينة فيتالي كليتشكو المواطنين إلى البحث عن ملجأ للاحتماء فيه في المساء.

وأشار كليتشكو إلى أن الحطام المتساقط من جسم طائر أصاب مبنى في العاصمة، مما تسبب في اندلاع حريق، ولم ترد معلومات على الفور بشأن تسجيل إصابات.