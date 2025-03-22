والي الخرطوم يبحث سبل إعادة التيار الكهربائي لمناطق طُهرت من الميليشيا المتمردة

بحث والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم السبت، مع المدير العام لكهرباء السودان المهندس عبد الله أحمد محمد علي، ومدير قطاع التوليد المهندس محمد محمد الراجل، جملة من القضايا التي تتعلق بإعادة التيار الكهربائي للمناطق التي تم تطهيرها من ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

جاء ذلك بحضور المهندس ياسر يوسف مدير كهرباء أمدرمان، والعقيد الركن محمد الياس ممثل القوات المسلحة لدعم قطاع الكهرباء، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

من جانبه، قدم الوالي تنويرا عن أهمية الكهرباء كخدمة استراتيجية تعتمد عليها قطاعات خدمية واسعة بالولاية، وقال إن هناك جهودًا قد بدأت لاستعادة الكهرباء في المناطق التي تعرضت لتدمير ممنهج وسرقة المكونات الأساسية.

وأضاف: "الأولوية الآن يجب أن تتركز في الوقت الراهن على استقرار الكهرباء بالمناطق الآمنة وأبدى استعداد الولاية للعمل مع إدارة الكهرباء في دعم جهودها لتأهيل هذا القطاع الخدمي المهم".

من جهته، أوضح مدير الكهرباء اهتمام الدولة بتأهيل قطاع الكهرباء بولاية الخرطوم، وكشف عن جهود جارية لتوفير احتياجات المحطات التحويلية من الزيوت، بالإضافة لاحتياجاتها من قطع الغيار.

وقال إن قطاع الكهرباء سيشهد استقرارا نسبيا عند اكتمال المعالجات التي تقوم بها الهيئة مع الحكومة الاتحادية.