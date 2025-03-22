يونيفيل: أي تصعيد إضافي في لبنان قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» عن قلقها إزاء التصعيد المحتمل إثر إطلاق 4 صواريخ من لبنان على بلدة المطلة في الأراضي المحتلة، الأمر الذي أدى إلى «انتقام فوري» من قبل الجيش الإسرائيلي.

وحثت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، جميع الأطراف على تجنب تعريض التقدم المحرز للخطر، محذرة من أن «أي تصعيد إضافي في لبنان قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة».

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية عدة، مساء اليوم السبت.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو يرصد غارات إسرائيلية استهدفت بلدة تولين جنوب لبنان وأدت إلى وقوع إصابات.

كما رصدت الجريدة لقطات لسلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم السبت، تعليمات لقوات الجيش بـ«العمل بقوة» ضد عشرات الأهداف في لبنان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ونقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أكد نتنياهو، أن «الحكومة اللبنانية مسئولة عن كل ما يحدث على أراضيها».

وأضاف البيان: «لن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والتجمعات السكانية الشمالية».