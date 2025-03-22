حماس: اتصالات مع الوسطاء لمناقشة مقترح ويتكوف وبعض الأفكار

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع "إن مقترح ويتكوف وبعض الأفكار، يتم مناقشتها مع الوسطاء".

وأضاف القانوع، في تصريح صحفي يوم السبت "أن الاتصالات لم تتوقف لإتمام الاتفاق"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأكد أن المعطل للاتفاق هو بنيامين نتنياهو، مشددًا بالقول "إن العودة لتنفيذه منوط بموقفه، ويقدم بقاء حياة حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى".

ولفت إلى أن أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيون أن نكون جزء منها.

كما قال "وافقنا على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة ولا طموح لدينا لإدارة غزة وما يعنينا التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته".

وأكد أن استئناف الحرب جاء بغطاء أمريكي، ويجب ألا تتحول إدارة ترامب لطرف، وإنما تمارس الضغط على الاحتلال للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستأنفت "إسرائيل" فجر يوم الثلاثاء، حرب الإبادة على غزة، بارتكاب عشرات المجازر المتواصلة، التي أدت لاستشهاد المئات معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة لمئات الجرحى والمفقودين.

وتنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، الذي استمر 58 يومًا منذ 19 يناير، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.