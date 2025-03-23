 أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

ليلى محمد
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 11:56 م | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 11:56 م

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية لبنان يوسف رجى مساء اليوم السبت.

ومن جهته قال الأمين العام في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: في إتصال هاتفي مع وزير خارجية لبنان مساء اليوم، أعربت له عن دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده.

وتابع: سنكثف إتصالاتنا الدولية من أجل وقف تلك الإعتداءات والتطبيق الكامل لإلتزامات الجانبين وفق إتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل استهداف مستوطنة المطلة (شمال) بثلاث صواريخ، قالت إنها أطلقت من لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ هدنة أعلنت قبل نحو 4 أشهر وارتكبت إسرائيل خلالها مئات الانتهاكات.

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