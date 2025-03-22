مسئول: فنزويلا تستأنف استعادة المهاجرين بعد إبرام اتفاق مع أمريكا

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قال مسؤول فنزويلي عبر موقع تواصل اجتماعي، اليوم السبت، إن بلاده ستستقبل مجددا رحلات الطيران التي تقل مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وعلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رحلات الطيران في الثامن من مارس بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية سحب ترخيص شيفرون لتصدير النفط الفنزويلي.

وقال خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية والمفاوض الرئيسي لمادورو مع الولايات المتحدة: "اتفقنا مع حكومة الولايات المتحدة على استئناف استعادة المهاجرين الفنزويليين على أن يتم تسيير أول رحلة طيران غدا الأحد".

وذكر رودريجيز أن فنزويلا وافقت على الاتفاق كي تضمن "عودة مواطنينا إلى وطنهم في ظل حماية حقوقهم الإنسانية".

وأشار رودريجيز في بيانه إلى ترحيل حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحوالي 250 فنزويلي إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.

وأوضح رودريجيز: "إن الهجرة ليست جريمة ولن نرتاح حتى نعيد جميع من يطلبون إعادتهم وحتى ننقذ إخوتنا المخطوفين في السلفادور".