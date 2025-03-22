ارتفعت قيمة واردات مصر من البن بنسبة 42.7% خلال عام 2024 لتسجل 279.55 مليون دولار، مقابل 195.86 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة 83.69 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب نشرة الإحصاء، التي حصلت " الشروق" على نسخة منها، قفزت واردات مصر من البن خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 161%؛ ليصل 32.83 مليون دولار، مقابل 12.58 مليون دولار خلال ديسمبر 2023، بارتفاع قيمته 20.25 مليون دولار.

وشهدت أسعار البن، ارتفاعًا غير مسبوق في البورصة العالمية خلال شهر فبراير الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياتها منذ 47 عاما، وسجلت أسعار بن الأرابيكا مستوى قياسيا. حيث تجاوزت 8.25 آلاف دولار للطن الواحد.

فيما انخفضت العقود الآجلة لبنّ الأرابيكا لشهر مارس بنسبة 0.52%؛ لتصل إلى 3.7145 دولار للرطل (ما يعادل حوالي 8.189 آلاف دولار للطن)، كما بلغ المؤشر ذروته عند 3.753 دولار للرطل الواحد، أي ما يقارب 8.274 آلاف دولار للطن.

وأرجع حسن فوزي رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أسباب هذه الارتفاعات الغير مسبوقة إلى نتيجة للتقلبات المناخية، وتلف المحاصيل، وانخفاض الإنتاج، حيث تعرضت أكبر الدول المصدرة للبن، مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا؛ لنقص كبير في المخزون، نتيجة عدم سقوط الأمطار في مواعيدها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتضخم العالمي.

وارتفعت أسعار البن، في السوق المحلية، لأعلى مستويات سعرية في تاريخها؛ ليصل سعر البن السادة إلى 600 جنيه للكيلو جنيها، ووصل سعر البن المحوج 680 جنيها؛ تأثرا بارتفاع أسعاره بالبورصات العالمية، جراء الأزمات التي تلاحق المحصول من نقص في المعروض، وتراجع حجم الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية في البلاد المنتجة.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعدت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو فى الأسواق المحلية بنسبة 9.2%، خلال شهر فبراير الماضي، على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما انخفضت أسعارها على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مقارنة بشهر يناير السابق.