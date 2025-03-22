ألمانيا: إيداع منفذ هجوم الطعن في مدينة بيليفلد في عيادة للأمراض النفسية

ذكرت النيابة العامة والشرطة في مدينة بيليفلد الألمانية، اليوم السبت، أن قاضي تحقيقات أمر بإيداع مشتبه به في تنفيذ جريمتي طعن في المدينة الواقعة غربي ألمانيا في عيادة للأمراض النفسية.

وأوضحت النيابة العامة والشرطة أن السبب في ذلك هو معاناة الرجل من مرض نفسي مصحوب بـ "أعراض حادة". وأفادت النيابة العامة والشرطة بأن المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 44 عامًا ينحدر من بيليفلد ويحمل الجنسية الألمانية، مشيرين إلى أن هناك اشتباها قويا في أنه تسبب في إصابات طعن خطيرة لرجلين.

وبعد أن ظلت الكثير من تفاصيل الحادث غير واضحة مساء أمس الجمعة، قدمت السلطات لاحقًا معلومات عن المسار المفترض لهذا الحادث. ووفقًا للتحقيقات، دخل المشتبه به في البداية إحدى محطات الوقود، حيث قام هناك بتهديد أشخاص بسكين في يده قبل أن يتوجه إلى أحد المتنزهات. وتم إبلاغ الشرطة عبر مكالمة طوارئ.

وأوضحت الشرطة أن الضحية الأولى شاب يبلغ من العمر 19 عامًا كان يقود دراجة هوائية. وكان المشتبه به هاجمه بشكل مفاجئ عند وصوله إلى المتنزه، وأصابه بجروح خطيرة. ويُعْتَقَد أن الضحية الثانية كان أحد المارة/49 عامًا/ حيث حاول مساعدة الشاب الذي يتعرض للهجوم، لكن المشتبه به هاجمه أيضًا وأصابه بجروح خطيرة تهدد حياته.

وقالت الشرطة إن أفرادها "منعوا المشتبه به في نهاية المطاف من مواصلة هجماته". ويُعْتَقَد أن الرجل أبدى مقاومة شديدة أثناء القبض عليه، مما أدى إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة.

وخضع المجني عليه الثاني لعملية جراحية طارئة في المستشفى، وأفاد المحققون بأنه أصبح خارج دائرة الخطر مساء أمس. كما ذكر المحققون أن المجني عليه الأول تلقى علاجا في إحدى العيادات.





