الفلبين وأمريكا تكملان مناورات بحرية في خليج مانيلا

أكملت الفلبين والولايات المتحدة، مناورات بحرية في خليج مانيلا والمياه قبالة ماريفيلز في إقليم باتان الفلبيني، بهدف تعزيز الأمن البحري والإدارة المشتركة للعمليات بين قواتهما.

وفي بيان صدر أمس السبت، قالت القوات المسلحة الفلبينية إن المناورات التي أطلق عليها اسم "بيلاتيرال إم.سي.إيه 26-3.1، شارك فيها كل من قيادة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخفر السواحل الفلبيني، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وأضافت القوات المسلحة الفلبينية أن "النشاط كان يهدف إلى تعزيز الإدارة المشتركة للعمليات بين القوات المشاركة لدعم الأمن البحري والحفاظ على الاستجابة البحرية في المناطق البحرية الفلبينية".

وكان سلاح الجو الفلبيني قد أعلن أيضا في فبراير الماضي أن طائرات فلبينية وأمريكية أجرت سلسلة من التدريبات في مواقع مختلفة في جزيرة لوزون.



