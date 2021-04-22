الحكومة عن احتمالية فرض حظر على محافظة بعينها بسبب كورونا: لا نستبعد أي خيار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه على مدار الفترة الممتدة من مارس 2020 وحتى الآن تم اتخاذ إجراءات كثيرة، إلى أن أصبح هناك خيارات متنوعة يتم اختيار الأنسب منها عند الحاجة.

وعن إمكانية فرض حظر على محافظة بعينها بسبب كورونا، أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن كل الخيارات مطروحة أثناء الأزمات، وبالتالي فإنه لا يتم استبعاد أي منها، موضحًا أن فرض مزيد من القيود مرتبط بمطلب من وزارة الصحة والسكان.

وحول احتمالية عقد اجتماع للجنة الأزمات قريبًا، ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا ليس موجودًا على الجدول في الوقت الحالي، لكن اللجنة تجتمع في أي وقت إذا استدعى الحال.