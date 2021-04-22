«أجيال رجال» ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وأشراف الدكتور نُهير الشوشانى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان “أجيال رجال” بحضور الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من طلاب المدينة الجامعية.



استعرض أ.د حسام أبو الهدى مسئولية الجامعة ممثلة فى رئيسها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها فى توفير بيئة إدارية وتنظيمية داعمة للتنظيمات العاملة فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة و التى تشمل اللجنة العليا لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك اللجنة التنفيذية التى تتوفر مكاتبها فى مختلف كليات الجامعة وتختص بتلقى شكاوى الطالبات مشيرًا إلى أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية و التى تنظم الأجراءات التأديبيه والعقوبات ضد مرتكبى جريمة العنف سواء أكان من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين.

وأكدت أ.د نهير الشوشانى أن جامعة الفيوم تلتزم بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والالتزام والمساواة فى الحقوق والواجبات ويعد العنف من أخطر الظواهر التى تعوق تحقيق تلك المبادى.

وتناولت الشوشاني بالشرح تعريف العنف ضد المرأة بانة أى صيغة من الكلمات والأفعال غير المرغوب بها أو الأفعال التى تنتهك خصوصية أو مشاعر المرأة كما يشعرها بالتهديد أو الخوف أو الإهانة.



كما أجاب الدكتور حسام أبو الهدى وأ.د نُهير الشوشانى على أسئلة الطلاب و التى دارت حول سبل تعزيز قيم الأسرة والمجتمع فى مواجهة تلك الظاهرة وحول الإجراءات القانونية والتشريعات التى أقرتها الدولة لمواجهة مرتكبى الظاهرة ودور وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي المجتمعي لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة.