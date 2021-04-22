وكيل تعليم الغربية يتابع الامتحان التجريبي لطلاب ثالثة ثانوي بطنطا

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددا من لجان الاختبار التجريبي لاختبار الشبكات للصف الثالث الثانوي باستخدام أجهزة التابلت، في مدرسة بدر السنيطي الثانوية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، للوقوف على كافة المشكلات التي تواجه الطلاب أثناء انعقاد الامتحان التجريبي.



وخلال الجولة، شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكيد على دخول الطلاب بالكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف الإشراف على مداخل البوابات، كما شدد على عدم اصطحاب الملاحظين والطلاب التليفون المحمول داخل اللجان والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير وسائل وسبل الراحة للطلاب وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب داخل اللجنة.



وتوجه بعدها إلى المدرسة الرسمية الدولية بسبرباي، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال، والفصول والمعامل، والإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، وأشاد بالانضباط والنظام والنظافة داخل المدرسة.



واستكمل وكيل الوزارة المتابعة لغرف العمليات بالإدارات التعليمية العشر، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، حيث يتم التواصل المباشر، كما يتم التواصل مع الوزارة لحل أي مشكلات فنية أو تقنية.